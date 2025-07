Uma despedida de solteira cheia de memórias afetivas Folha Vitória|Do R7 16/07/2025 - 00h37 (Atualizado em 16/07/2025 - 00h37 ) twitter

Para celebrar a despedida da vida de solteira, Luísa Duarte Ramos recebeu as amigas para seu chá-de panela no último sábado. O local escolhido foi a casa dos avós Marilena e Edilson Duarte, lugar cheio de significados tanto para a anfitriã quanto para suas convidadas, já que a maior frequentou aquele endereço, na Ilha do Frade, para celebrar aniversários e festinhas do pijama. Todas ganharam faixa ‘Bride to Be’, boné e t-shirt personalizada. O casamento com Lucas Fronza será no dia 13 de setembro, no Ilha Buffet.

Saiba mais sobre essa celebração especial e outros detalhes acessando a matéria completa no Folha Vitória.

