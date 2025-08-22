Logo R7.com
Uma noite super para homenagear Paula Azeredo, que segundo a turma foi uma festa e tanto

Isso aconteceu na Casa Villani que foi totalmente decorada para esse encontro, uma noite super para homenagear Paula Azeredo, em seus 50 anos, que segundo a turma foi uma festa e tanto, haja vista a centena de amigos, inclusive alguns vindos de Brasília. Ao lado da aniversariante, seu querido Albuido Azeredo Junior, as filhas Livia e Lara e o enteado Lucca.

