Uma solenidade especial para comemorar os 85 anos do Asilo de Vitória

A Câmara Municipal promoveu uma emocionante Sessão Solene, comemorativa aos 85 anos do Asilo dos Idosos de Vitória, quando foram homenageados com o título Honra ao Mérito, pessoas e entidades ligadas à importante causa. A iniciativa teve como proponente o vereador Leonardo Monjardim. Ao seu lado, à mesa principal, estavam a Secretária Soraya Manato, de Assistência Social e o Conselheiro Sergio Aboudib. Também, Robson Mello, presidente da entidade, a promotora Sandra Ferreira de Souza, a advogada Juliana Pimentel e Marcelo Amorim. Eles receberam esta homenagem, bem como minha amiga Luzia Toledo, uma lutadora permanente em prol do nosso Asilo.

