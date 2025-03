Unimed Vitória e a MP criam placa para fazer capixabas virarem a cabeça (e garrafas vazias) contra a Dengue A Unimed Vitória, em parceria com a agência MP Publicidade, lançou uma ação com uma placa posicionada de ponta-cabeça na subida da... Folha Vitória|Do R7 23/03/2025 - 23h05 (Atualizado em 23/03/2025 - 23h05 ) twitter

A Unimed Vitória, em parceria com a agência MP Publicidade, lançou uma ação com uma placa posicionada de ponta-cabeça na subida da Terceira Ponte, em Vila Velha. A ação chama a atenção para a importância de combater o mosquito da dengue através de gestos simples para evitar acúmulo de água parada, como virar garrafas de cabeça para baixo. Mas existe também outro motivo para a ação virar a placa nas ruas. A inspiração nasceu de uma recente polêmica envolvendo outdoors instalados de forma invertida na mesma região, que intrigaram motoristas e pedestres que passam diariamente pela Terceira Ponte. Aproveitando a repercussão, a MP fez uma collab entre o empresário Thiago Arrigone, que começou todo esse movimento com as placas viradas da Thiago Lanches, e a Unimed Vitória.

Para saber mais sobre essa iniciativa criativa e seu impacto na conscientização sobre a dengue, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

