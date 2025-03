Unimed Vitória lança campanha no intervalo do Domingo Espetacular A Unimed Vitória exibirá pela primeira vez sua nova campanha institucional intitulada “ Pra Toda Vida ” neste domingo, 30 de março,... Folha Vitória|Do R7 27/03/2025 - 00h05 (Atualizado em 27/03/2025 - 00h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Unimed Vitória exibirá pela primeira vez sua nova campanha institucional intitulada “ Pra Toda Vida ” neste domingo, 30 de março, durante o intervalo do programa Domingo Espetacular – em horário nobre da TV Record. O filme de 60 segundos retrata a relação de fidelidade e confiança entre médico e paciente. O enredo transmite essa mensagem desde os primeiros segundos de vida, com o nascimento de um bebê, e segue acompanhando todas as fases da pessoa, criando “ laços ” eternos. Em cena, o protagonista é sempre o “ cuidado ”, que vai além de salvar vidas — ele as transforma.

Para saber mais sobre essa emocionante campanha, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Vitória terá mega reservatório para reduzir alagamentos em seis bairros

Adolescente morre em confronto com a PM e moradores fazem protesto em Vila Velha

Mulher tem corpo incendiado com gasolina e é socorrida de helicóptero