Utilize as estratégias de capacitação de forma adequada em sua empresa Foto: FreepikComo transformar investimentos em capacitação em resultados concretos, produtividade e vantagem competitiva para sua empresa... Folha Vitória|Do R7 03/09/2025 - 10h37 (Atualizado em 03/09/2025 - 10h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Os investimentos em educação corporativa cresceram exponencialmente, no Brasil, nos últimos anos. Nunca se falou tanto sobre capacitar pessoas e nunca foi tão fácil e democrático aprimorar conhecimento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra como sua empresa pode se beneficiar das estratégias de capacitação!

Leia Mais em Folha Vitória:

Regência vai sediar a Taça Brasil de surfe; saiba mais sobre a competição

Laécio Nunes é incluído em livro de artes marciais nos Estados Unidos

Windows 10 chega ao fim do suporte em outubro