Vacina contra HPV previne câncer do colo do útero, mas cobertura ainda é baixa Foto: FreepikO HPV está ligado a 99,7% dos casos de câncer de colo do útero

Folha Vitória|Do R7 21/07/2025 - 09h38 (Atualizado em 21/07/2025 - 09h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share