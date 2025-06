Vai haver paz ou tragédia ainda maior do que presenciamos nos últimos 8 dias, diz Trump (Foto: Reprodução/@realdonaldtrump)O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje, 21, que os ataques ao Irã foram “espetaculares... Folha Vitória|Do R7 22/06/2025 - 10h36 (Atualizado em 22/06/2025 - 10h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

(Foto: Reprodução/@realdonaldtrump)O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje, 21, que os ataques ao Irã foram “espetaculares”, mas defendeu o fim do conflito no Oriente Médio.

Para mais detalhes sobre as declarações de Trump e a situação no Oriente Médio, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

O mês para entender melhor o autismo e sua relevância social

Ciclo das Águas: assista ao programa da TV Vitória/Record

Golpes virtuais: 27% das vítimas têm entre 16 e 29 anos no Brasil