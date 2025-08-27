Val Marchiori revela diagnóstico de câncer de mama: “Tenho fé em Deus” Fotos: Reprodução/ Instagram @valmarchioriEmpresária e influenciadora falou sobre o medo e reforçou a importância das mulheres fazerem... Folha Vitória|Do R7 27/08/2025 - 11h07 (Atualizado em 27/08/2025 - 11h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A empresária e influenciadora Val Marchiori anunciou nesta terça-feira (26) que foi diagnosticada com câncer de mama após a realização de um exame de rotina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre a história de Val e sua mensagem de prevenção.

Leia Mais em Folha Vitória:

Entenda a gestão estratégica como um ciclo contínuo

A longevidade capixaba e o chamado à inovação!

Into the Dead: Our Darkest Days – Armas de fogo para todos