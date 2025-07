Valesca Popozuda comanda after do Movimento Cidade na quadra da MUG Valesca se apresenta no sábado (Foto: Divulgação/Movimento Cidade)Evento contará ainda com shows de Irmãs de Pau, Carlos do Complexo... Folha Vitória|Do R7 22/07/2025 - 17h38 (Atualizado em 22/07/2025 - 17h38 ) twitter

Valesca se apresenta no sábado (Foto: Divulgação/Movimento Cidade) Valesca Popozuda, ÀTTØØXXÁ, Irmãs de Pau e Carlos do Complexo farão a festa no after oficial do Festival Movimento Cidade 2025. O evento, chamado NAV, acontece nos dias 15 e 16 de agosto na quadra da MUG, em Vila Velha, com muito funk, pop e batidão baiano até a madrugada.

