“Vamos caçá-los até que sejam presos”, diz comandante da PM sobre suspeitos de ataques em Vila Velha Comandante Douglas Caus (Foto/Reprodução: TV Vitória)Adolescente, de 17 anos, com passagens por tráfico de drogas e tentativa de latrocínio... Folha Vitória|Do R7 12/08/2025 - 07h38 (Atualizado em 12/08/2025 - 07h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Comandante Douglas Caus (Foto/Reprodução: TV Vitória) Após a apreensão de um dos adolescentes envolvidos no assassinato de Sophia Vial, de 15 anos, e da manicure Andrezza Conceição, de 31, em Santa Rita, Vila Velha, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, garantiu que as buscas pelos outros suspeitos continuam.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa investigação.

Leia Mais em Folha Vitória:

Resenha da obra “Justiça: O que é fazer a coisa certa” de Michael Sandel

BR-101 começa a ser duplicada no Sul do ES e terá asfalto com borracha reciclada

Um Plano ousado