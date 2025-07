Variação de preço de itens de primeira necessidade chega a 200% em Vitória A pesquisa leva em conta nove estabelecimentos de Vitória. Foto: Canva ProQuatro produtos tiveram grandes variações de maior e menor... Folha Vitória|Do R7 22/07/2025 - 19h58 (Atualizado em 22/07/2025 - 19h58 ) twitter

A pesquisa leva em conta nove estabelecimentos de Vitória. Foto: Canva Pro A variação no preço de itens de primeira necessidade em Vitória é de mais de 200%, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Procon de Vitória. O comparativo foi feito com 65 itens idênticos (tipo, marca, quantidade) de alimentação, higiene pessoal e limpeza doméstica.

Para mais detalhes sobre essa pesquisa e os itens analisados, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

