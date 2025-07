Vatapá e Baião de Dois no ‘opening’ de uma casa que celebra a brasilidade Folha Vitória|Do R7 24/07/2025 - 23h37 (Atualizado em 24/07/2025 - 23h37 ) twitter

Depois de 20 anos atuando na moda em atacado, Silvana Araújo resolveu apostar no varejo, no andar de cima de seu showroom, que fica numa bela casa da Praia da Costa. Além da parte de vestuário, trouxe artesanatos, cerâmicas e objetos de design. Peças do mestre Zezinho Neto e a rica tradição da cerâmica de Tracunhaém, obras da oficina Francisco Brennand e Cida Lima fazem parte da curadoria, além das famosas bolsas de Glorinha Paranaguá. O coquetel by Vivian Musso tinha dadinhos de tapioca, bolinho de rabada, baião de dois e vatapá. O drink de cajuína também foi temático. Os Pedidores de Abraço, inspirados na literatura de Ariano Suassuna, estão na lista de desejos.

