Vaticano revela a causa da morte do papa Francisco, aos 88 anos

causa da morte papa francisco

Foto: Divulgação/ Vatican News

O Vaticano divulgou na tarde desta segunda-feira (21) as causas da morte do papa Francisco. De acordo com comunicado oficial da Santa Sé, o pontífice faleceu em decorrência de um acidente vascular cerebral (AVC), seguido de coma e colapso cardiocirculatório irreversível.

Para mais detalhes sobre este importante acontecimento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

