Vazamento no CNJ expõe dados de chaves Pix 11 milhões de pessoas Chaves Pix foram expostas após vazamento em sistema do CNJ (Foto: Bruno Peres/Agência Brasil)Segundo o Banco Central, não foram expostos... Folha Vitória|Do R7 24/07/2025 - 08h17 (Atualizado em 24/07/2025 - 08h17 ) twitter

Chaves Pix foram expostas após vazamento em sistema do CNJ (Foto: Bruno Peres/Agência Brasil) Dados cadastrais vinculados a chaves Pix foram acessados via um sistema de comunicação entre juízes e o Banco Central (BC). O incidente afetou o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), operado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Para mais detalhes sobre este incidente e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

