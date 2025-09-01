Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Vazou: Battle Royale de Battlefield 6 tem marreta, escada e destruição

Um vazamento revelou o modo Battle Royale de Battlefield 6. Vídeo mostra mapa vazio, destruição com marreta, nado com tiro e escada...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

O modo Battle Royale de Battlefield 6 apareceu em um vazamento com gameplay de 9 minutos. Tem destruição, nado com tiro e até escada portátil!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre esse emocionante vazamento!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.