Vazou: Battle Royale de Battlefield 6 tem marreta, escada e destruição Um vazamento revelou o modo Battle Royale de Battlefield 6. Vídeo mostra mapa vazio, destruição com marreta, nado com tiro e escada... Folha Vitória|Do R7 01/09/2025 - 14h58 (Atualizado em 01/09/2025 - 14h58 ) twitter

O modo Battle Royale de Battlefield 6 apareceu em um vazamento com gameplay de 9 minutos. Tem destruição, nado com tiro e até escada portátil!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre esse emocionante vazamento!

