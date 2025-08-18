Logo R7.com
Veja como ficou o acesso que liga a Rodovia do Sol à Darly Santos

Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaMotoristas que vêm de Guarapari ou da Região 5 de Vila Velha já podem utilizar o acesso, liberado...

Folha Vitória|Do R7

A via que conecta a Rodovia do Sol à Darly Santos, no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha, foi reaberta aos motoristas. A mudança deve dar mais fluidez ao trânsito na região.

