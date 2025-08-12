Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Veja datas e horários dos jogos do Rio Branco nas oitavas de final da Série D

(Foto: Wagner Chaló/Rio Branco)Rio Branco vai enfrentar a Inter de Limeira-SP nas oitavas de final, com mando de campo capa-preta na...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

(Foto: Wagner Chaló/Rio Branco) A CBF divulgou, na noite desta segunda-feira (11), a tabela detalhadas dos confrontos das oitavas de final da Série D do Brasileiro. Único time capixaba classificado, o Rio Branco enfrenta a Inter de Limeira-SP, em jogos de ida e volta.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.