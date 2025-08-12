Veja datas e horários dos jogos do Rio Branco nas oitavas de final da Série D (Foto: Wagner Chaló/Rio Branco)Rio Branco vai enfrentar a Inter de Limeira-SP nas oitavas de final, com mando de campo capa-preta na... Folha Vitória|Do R7 12/08/2025 - 08h38 (Atualizado em 12/08/2025 - 08h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

(Foto: Wagner Chaló/Rio Branco) A CBF divulgou, na noite desta segunda-feira (11), a tabela detalhadas dos confrontos das oitavas de final da Série D do Brasileiro. Único time capixaba classificado, o Rio Branco enfrenta a Inter de Limeira-SP, em jogos de ida e volta.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Folha Vitória:

Após votação, uniforme escolar da rede estadual será azul, branco e rosa

Da “coleção descartável” à moda responsável: a lei francesa é só o começo

Azul encerra operações em 14 cidades; veja quais