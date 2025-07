Veja fotos da 2ª rodada do Grupo D da Copa Vitória das Comunidades Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaA segunda rodada do Grupo D da Copa Vitória das Comunidades foi decisiva, com a classificação antecipada... Folha Vitória|Do R7 23/07/2025 - 14h58 (Atualizado em 23/07/2025 - 14h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A segunda rodada do Grupo D da Copa Vitória das Comunidades definiu a classificação antecipada do Trevo para as quartas de final da competição. O time venceu o Jockey por 1 a 0 e chegou aos seis pontos, na liderança isolada da chave.

Para mais detalhes e fotos da competição, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Prédio em Vila Velha balança mesmo? Vídeo impressiona; saiba o que aconteceu

Trio do RJ é preso após furtar roupas em shopping de Vila Velha

Sesport divulga resultado final do programa Bolsa Atleta 2025; veja os aprovados