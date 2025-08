Veja fotos da rodada decisiva do Grupo B da Copa Vitória das Comunidades (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória)A terceira e última rodada do Grupo B confirmou a classificação do Estadual e do PSNE para as semifinais...

Folha Vitória|Do R7 05/08/2025 - 12h37

