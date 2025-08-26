Veja fotos das semifinais do torneio feminino da Copa Vitória das Comunidades
(Foto: Thiago Soares/Folha Vitória)Decisão entre Luso Serrano e Estadual acontece no próximo domingo, às 7 horras, no estádio Salvador...
(Foto: Thiago Soares/Folha Vitória) A Copa Vitória das Comunidades conheceu os seus primeiros finalistas. Estadual e Luso Serrano avançaram após passarem pelas semifinais e vão decidir o título no próximo domingo (31).
(Foto: Thiago Soares/Folha Vitória) A Copa Vitória das Comunidades conheceu os seus primeiros finalistas. Estadual e Luso Serrano avançaram após passarem pelas semifinais e vão decidir o título no próximo domingo (31).
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre as semifinais e a grande final!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre as semifinais e a grande final!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: