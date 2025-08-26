Veja fotos das semifinais do torneio feminino da Copa Vitória das Comunidades (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória)Decisão entre Luso Serrano e Estadual acontece no próximo domingo, às 7 horras, no estádio Salvador... Folha Vitória|Do R7 26/08/2025 - 10h19 (Atualizado em 26/08/2025 - 10h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

(Foto: Thiago Soares/Folha Vitória) A Copa Vitória das Comunidades conheceu os seus primeiros finalistas. Estadual e Luso Serrano avançaram após passarem pelas semifinais e vão decidir o título no próximo domingo (31).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre as semifinais e a grande final!

Leia Mais em Folha Vitória:

Helldivers 2 chega ao Xbox com crossover com Halo: ODST

Ônibus continuam com itinerários alterados em bairros de Vitória após ataques

Caixa realiza leilão de imóveis com descontos acima de 40%