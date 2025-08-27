Veja imagens de como ficou trecho da ciclopassarela da Grande São Pedro
Foto: Urias Freitas/PMVTrecho de 800 metros que liga Nova Palestina a Resistência será entregue em setembro; 40% das obras estão concluídas...
Foto: Urias Freitas/PMV Parte da ciclopassarela que liga bairros da região de Grande São Pedro, em Vitória, será inaugurada em setembro. As obras nos demais trechos seguem e 40% do projeto está concluído, segundo a prefeitura da capital.
Foto: Urias Freitas/PMV Parte da ciclopassarela que liga bairros da região de Grande São Pedro, em Vitória, será inaugurada em setembro. As obras nos demais trechos seguem e 40% do projeto está concluído, segundo a prefeitura da capital.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades sobre a ciclopassarela!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: