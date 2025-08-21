Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Veja mudanças no trânsito de Vitória para o Vital 2025

Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaInterdições e mudança no sentido já estão sendo realizadas em vias próximas ao Sambão do Povo. Vital...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Vitória recebe nesta semana a maior micareta da Região Sudeste. O Vital acontece na sexta-feira (22) e sábado (23), no Sambão do Povo.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre as mudanças no trânsito e como se preparar para o evento!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.