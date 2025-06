Veja o trailer de lançamento de RAIDOU Remastered Raidou Remastered será lançado em 19 de junho com trailer inédito, pré-venda ativa e recompensas especiais. Folha Vitória|Do R7 12/06/2025 - 15h58 (Atualizado em 12/06/2025 - 15h58 ) twitter

Hoje (12), a ATLUS divulgou o trailer de lançamento para o aguardado RPG de ação sobrenatural RAIDOU Remastered: The Mystery of The Soulless Army™, preparando os fãs para o lançamento oficial da fiel remasterização em 19 de junho.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades!

