Veja os códigos ativos de Persona 5 The Phantom X em junho Quer moedas grátis e itens raros em Persona 5 X? Veja os códigos ativos de junho para resgatar agora. Folha Vitória|Do R7 26/06/2025 - 08h16 (Atualizado em 26/06/2025 - 08h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Com o lançamento global de Persona 5 The Phantom X, muitos jogadores estão em busca de recompensas gratuitas para começar bem no novo gacha da franquia. Pensando nisso, reunimos todos os códigos ativos de Persona 5 em junho de 2025 que garantem moedas e itens no início da jornada.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para ler a matéria completa!

Leia Mais em Folha Vitória:

Impostos aumentam em mais de 35% o custo médio de itens de festas juninas

Cisnes vermelhos e inovação: por que o presente importa tanto

May Day, May Day