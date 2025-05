Veja os horários da fumaça que anunciará o novo papa (Reprodução: Vatican News)Segundo o Vaticano, são previstas duas fumaças por dia. Resultado, entretanto, poderá ser antecipado caso... Folha Vitória|Do R7 06/05/2025 - 20h47 (Atualizado em 06/05/2025 - 20h47 ) twitter

(Reprodução: Vatican News) A fumaça com o resultado da primeira votação do conclave que elegerá o próximo papa ocorrerá por volta das 14h (de Brasília) nesta quarta-feira, 7. O papa Francisco, de 88 anos, morreu no dia 21 de abril, aos 88 anos, em sua residência na Casa Santa Marta, no Vaticano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes sobre a eleição do novo papa!

