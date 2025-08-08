Logo R7.com
Veja todos os classificados para as quartas de final da Copa do Brasil

Philippe Coutinho comemora com Vegetti após fazer o segundo gol do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)Sorteio que define confrontos das...

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Philippe Coutinho comemora com Vegetti após fazer o segundo gol do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco) A Copa do Brasil já conhece todos os times que vão jogar as quartas de final. Atlético-MG, Botafogo, Athletico-PR, Bahia, Corinthians e Fluminense garantiram a classificação ainda na quarta-feira (6).

