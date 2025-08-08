Veja todos os classificados para as quartas de final da Copa do Brasil Philippe Coutinho comemora com Vegetti após fazer o segundo gol do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)Sorteio que define confrontos das... Folha Vitória|Do R7 08/08/2025 - 09h18 (Atualizado em 08/08/2025 - 09h18 ) twitter

Philippe Coutinho comemora com Vegetti após fazer o segundo gol do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco) A Copa do Brasil já conhece todos os times que vão jogar as quartas de final. Atlético-MG, Botafogo, Athletico-PR, Bahia, Corinthians e Fluminense garantiram a classificação ainda na quarta-feira (6).

