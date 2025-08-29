Veja vídeo do veleiro Cisne Branco no ES; visitação é neste sábado
Foto: Thiago Soares/ Folha Vitória Folha Vitória subiu a bordo da embarcação da Marinha, que estará aberta a visitação das 10h às 17h...
Foto: Thiago Soares/ Folha Vitória Da proa até a cabine! O navio-veleiro “Cisne Branco” (U20), da Marinha do Brasil, que é uma verdadeira sensação, já está atracado no Porto de Vitória (Vports), na Capital. A embarcação estará aberta à visitação neste sábado (30), das 10h às 17h.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os detalhes dessa visita imperdível!
