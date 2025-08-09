Logo R7.com
Velório de Arlindo Cruz acontece hoje em quadra de escola de samba no RJ

Foto: Reprodução / Instagram @arlindocruzobem Considerado um dos maiores sambistas do país, Arlindo Cruz morreu nesta sexta-feira,...

Folha Vitória|Do R7

Foto: Reprodução / Instagram @arlindocruzobem
A família do sambista Arlindo Cruz divulgou comunicado em que informa datas e horários do velório e sepultamento do artista. O velório ocorrerá na quadra da escola de samba Império Serrano neste sábado (9), a partir das 18h, em Madureira.

