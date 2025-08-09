Velório de Arlindo Cruz acontece hoje em quadra de escola de samba no RJ
Foto: Reprodução / Instagram @arlindocruzobem Considerado um dos maiores sambistas do país, Arlindo Cruz morreu nesta sexta-feira,...
Foto: Reprodução / Instagram @arlindocruzobem
A família do sambista Arlindo Cruz divulgou comunicado em que informa datas e horários do velório e sepultamento do artista. O velório ocorrerá na quadra da escola de samba Império Serrano neste sábado (9), a partir das 18h, em Madureira.
Foto: Reprodução / Instagram @arlindocruzobem
Para mais detalhes sobre a vida e legado de Arlindo Cruz, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para mais detalhes sobre a vida e legado de Arlindo Cruz, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: