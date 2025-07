Velório de Preta Gil será no Theatro Municipal, no Rio Preta Gil será velada no Theatro Municipal (Foto: Reprodução/Instagram @pretagil)A família ainda não sabe qual será a data da cerimônia... Folha Vitória|Do R7 22/07/2025 - 08h17 (Atualizado em 22/07/2025 - 08h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Preta Gil será velada no Theatro Municipal (Foto: Reprodução/Instagram @pretagil) O velório de Preta Gil, que morreu no último domingo, 20, será aberto ao público e realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo Jornal Nacional nesta segunda-feira, 21.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre a cerimônia e a vida de Preta Gil.

Leia Mais em Folha Vitória:

Homem é preso após irmã acionar botão do pânico em Vitória

Sedu faz “chamadão” em terminais do Transcol para atrair alunos para a EJA

Prêmio da Lotofácil será dividido por 14 apostadores; veja as cidades