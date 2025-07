Venda Nova terá câmeras, Wi-Fi gratuito e usina solar com nova PPP de cidade inteligente A assinatura, que aconteceu ontem (16) e teve presença de autoridades. Foto: Hélio Filho/SecomContrato de R$ 10,8 milhões marca início... Folha Vitória|Do R7 17/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 17/07/2025 - 15h38 ) twitter

A assinatura, que aconteceu ontem (16) e teve presença de autoridades. Foto: Hélio Filho/Secom Venda Nova do Imigrante está oficialmente no rumo para se tornar uma cidade inteligente. O contrato para implantação da Parceria Público-Privada (PPP) na cidade da Região Sul Serrana do Estado foi assinado no Palácio Anchieta, em Vitória. A Prefeitura da cidade assinou o documento com a empresa vencedora da licitação. A solenidade de assinatura reuniu autoridades e convidados.

