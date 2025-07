Ventos fortes causam estragos na Grande Vitória: telhas, toldo e árvores “voaram” Foto: Divulgação/LeitorÁrvore caiu em Vitória, toldo de evento foi arrancado e telhas de escola "voaram" na Serra. Veja fotos e vídeos... Folha Vitória|Do R7 04/07/2025 - 15h56 (Atualizado em 04/07/2025 - 15h56 ) twitter

Folha Vitória

Uma forte ventania registrada na tarde desta sexta-feira (04) causa estragos em vários bairros da Grande Vitória. Há registro de queda de árvore, estrutura desabando em evento e telhas de escola “voando”.

Para mais detalhes sobre os estragos e as recomendações do Inmet, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

