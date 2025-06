Vereador da Serra denuncia fake news sobre traição à polícia O vereador da Serra Jefinho do Balneário e a esposa. Foto: Reprodução/Instagram @jefinhodobalnearioJefinho do Balneário registrou Boletim... Folha Vitória|Do R7 23/06/2025 - 19h37 (Atualizado em 23/06/2025 - 19h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

O vereador da Serra Jefinho do Balneário (Podemos) precisou ir à delegacia neste sábado (21) para registrar um Boletim de Ocorrência devido à disseminação de mensagens nas redes sociais envolvendo o seu nome. Nelas, o parlamentar foi acusado de trair a esposa com uma assessora.

Para saber mais sobre essa polêmica e as ações do vereador, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Foragido é preso após furtar adolescentes na Praia da Costa

Botafogo perde só de um gol, despacha Atlético de Madrid e pode pegar o Palmeiras nas oitavas

Homem é preso suspeito de estuprar menina de 11 anos em Afonso Cláudio