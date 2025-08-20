Versão 1.0 de The Rogue Prince of Persia™ fica disponível hoje (20) Após mais de um ano em acesso antecipado na Steam, a Evil Empire convida os jogadores de consoles a assumir o papel do Príncipe para... Folha Vitória|Do R7 20/08/2025 - 13h19 (Atualizado em 20/08/2025 - 13h19 ) twitter

Hoje, durante a transmissão Xbox @ gamescom: Live From the Showfloor, a Ubisoft e o estúdio Evil Empire anunciaram que The Rogue Prince of Persia™ , jogo de ação 2D em plataforma no estilo roguelite, já está disponível no Xbox Series X|S, Xbox Cloud e PC para assinantes do Game Pass.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os detalhes sobre essa nova aventura épica!

