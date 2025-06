Viaduto Max Mauro é inaugurado e promete melhorar trânsito em Vila Velha Foto: Carol Poleze/ Folha VitóriaNovo viaduto liga a Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, com a Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica Folha Vitória|Do R7 06/06/2025 - 10h16 (Atualizado em 06/06/2025 - 10h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foi inaugurado na manhã desta sexta-feira (06), o Viaduto Max Mauro. A estrutura na Rodovia Darly Santos (ES-060), em Vila Velha, vai interligar a via com a Rodovia Leste-Oeste (ES-471), que faz ligação com Cariacica e Viana, e pretende melhorar o trânsito na região.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante obra!

Leia Mais em Folha Vitória:

Casal da Bahia vem ao ES para buscar moto e morre em acidente na BR-101

COP30 é oportunidade para Brasil avançar na sustentabilidade da construção civil

Review | POPUCOM é um dos coops mais divertidos que joguei