Viagem de princesa ao ES e encontro com indígenas será enredo da MUG em 2026 Foto: Reprodução/ Arquivo Público Passagem da naturalista alemã ao Estado e encontro com povos originários será abordado no desfile...

Folha Vitória|Do R7 05/05/2025 - 14h41 (Atualizado em 05/05/2025 - 14h41 ) twitter

