Viana instala totem para reparo de bicicletas; veja como usar serviço Foto: Divulgação/ Prefeitura de VianaEquipamento instalado próximo ao posto da PRF é gratuito e oferece ferramentas para manutenção... Folha Vitória|Do R7 27/08/2025 - 16h38 (Atualizado em 27/08/2025 - 16h38 )

Os ciclistas que circulam próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Viana, agora contam com um ponto de apoio para manutenção durante o pedal. A prefeitura da cidade instalou um totem de reparos de bicicletas. O equipamento é gratuito e de uso público.

