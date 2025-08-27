Viana instala totem para reparo de bicicletas; veja como usar serviço
Os ciclistas que circulam próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Viana, agora contam com um ponto de apoio para manutenção durante o pedal. A prefeitura da cidade instalou um totem de reparos de bicicletas. O equipamento é gratuito e de uso público.
