Viana instala totem para reparo de bicicletas; veja como usar serviço

Foto: Divulgação/ Prefeitura de VianaEquipamento instalado próximo ao posto da PRF é gratuito e oferece ferramentas para manutenção...

Os ciclistas que circulam próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Viana, agora contam com um ponto de apoio para manutenção durante o pedal. A prefeitura da cidade instalou um totem de reparos de bicicletas. O equipamento é gratuito e de uso público.

