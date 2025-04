Viana lança aplicativo para emissão de Carteira Digital do Autista Prefeito Wanderson Bueno entrega documento para menino com TEA (Foto: Julio Vittore / Prefeitura de Viana)Solicitação do documento... Folha Vitória|Do R7 02/04/2025 - 08h26 (Atualizado em 02/04/2025 - 08h26 ) twitter

Prefeito Wanderson Bueno entrega documento para menino com TEA (Foto: Julio Vittore / Prefeitura de Viana) A emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA), também conhecida como Carteira Digital do Autista, deve ficar mais rápida a partir de agora em Viana. A prefeitura do município lançou um formulário on-line e um aplicativo exclusivo para solicitação do documento. O serviço já está disponível.

