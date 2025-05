Victor Leo fazem show em Vitória neste sábado Dupla sertaneja volta aos palcos após pausa na carreira (Foto: Divulgação)Dupla retoma carreira após cinco anos de pausa com apresentação... Folha Vitória|Do R7 20/05/2025 - 17h36 (Atualizado em 20/05/2025 - 17h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Dupla sertaneja volta aos palcos após pausa na carreira (Foto: Divulgação) A dupla Victor & Leo se apresenta no próximo sábado (24), no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. O show marca a passagem da turnê de retorno dos irmãos por solo capixaba e tem início previsto para às 21h30. Os ingressos estão disponíveis no site Blueticket.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse grande evento!

Leia Mais em Folha Vitória:

Três armadilhas emocionais sabotam sua carreira; veja como vencer o ciclo

“Golaço dos Crias”: veja belos gols dos jovens craques e envie seus vídeos para participar

The Elder Scrolls Online revela novo trailer: Seu Mundo, Seu Jeito