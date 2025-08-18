VÍDEO | Acidente deixa feridos na rodovia Darly Santos em Vila Velha Acidente deixou pessoas feridas (Foto: Thiago Soares/ Folha VItória)O acidente aconteceu duas motos e uma bicicleta na altura do bairro... Folha Vitória|Do R7 18/08/2025 - 09h18 (Atualizado em 18/08/2025 - 09h18 ) twitter

Acidente deixou pessoas feridas (Foto: Thiago Soares/ Folha VItória) Um acidente na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, deixou pelo menos três pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (18). A colisão envolveu duas motos e uma bicicleta na altura do bairro Araçás.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre o acidente e suas consequências.

