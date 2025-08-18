VÍDEO | Acidente deixa feridos na rodovia Darly Santos em Vila Velha
Acidente deixou pessoas feridas (Foto: Thiago Soares/ Folha VItória) Um acidente na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, deixou pelo menos três pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (18). A colisão envolveu duas motos e uma bicicleta na altura do bairro Araçás.
