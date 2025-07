VÍDEO | Baleia-jubarte é encontrada morta em praia de Guarapari Baleia-jubarte é encontrada morta (Foto/reprodução: TV Vitória)Animal foi retirado do mar e levado para a areia por voluntários; causa... Folha Vitória|Do R7 07/07/2025 - 12h39 (Atualizado em 07/07/2025 - 12h39 ) twitter

Baleia-jubarte é encontrada morta (Foto/reprodução: TV Vitória) Uma baleia-jubarte foi encontrada morta na Praia do Morro, em Guarapari, na tarde de domingo (06). O animal encalhou já sem vida e foi removido por voluntários da instituição Amigos do Mar. A causa da morte ainda é desconhecida e será investigada por especialistas do Instituto Orca.

