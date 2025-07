VÍDEO | Bois deitam no meio da rua e cena chama atenção de moradores em Cariacica Bois deitaram no asfalto em bairro de Cariacica (Foto: Reprodução / Vídeo)O flagrante foi registrado em vídeo por um motorista que... Folha Vitória|Do R7 16/07/2025 - 08h17 (Atualizado em 16/07/2025 - 08h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Bois deitaram no asfalto em bairro de Cariacica (Foto: Reprodução / Vídeo) Uma cena bastante inusitada chamou a atenção de moradores de Porto de Santana, em Cariacica, na madrugada desta quarta-feira (16). Sete bois decidiram dar um passeio noturno pelo bairro e deitaram no meio da rua principal para descansar do “rolezinho”.

Para saber mais sobre essa curiosa situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Serra terá cursos gratuitos para nail designer e designer de sobrancelhas

Janones é suspenso por três meses por Conselho de Ética da Câmara

Valor dos aluguéis dispara em Vitória no primeiro semestre