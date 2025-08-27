VÍDEO | Bombeiros resgatam cachorro de tubulação em Marechal Floriano Operação foi um sucesso e animal foi devolvido à tutora. Foto: Reprodução/Redes sociaisEm uma operação delicada, equipe do Corpo de... Folha Vitória|Do R7 27/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 27/08/2025 - 18h38 ) twitter

O Corpo de Bombeiros realizou o resgate de um cachorro que ficou preso em uma antiga e estreita tubulação de metal em uma propriedade rural de Santa Maria do Araguaia, em Marechal Floriano.

Para saber mais sobre essa emocionante operação de resgate, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

