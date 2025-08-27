VÍDEO | Bombeiros resgatam cachorro de tubulação em Marechal Floriano
Operação foi um sucesso e animal foi devolvido à tutora. Foto: Reprodução/Redes sociaisEm uma operação delicada, equipe do Corpo de...
O Corpo de Bombeiros realizou o resgate de um cachorro que ficou preso em uma antiga e estreita tubulação de metal em uma propriedade rural de Santa Maria do Araguaia, em Marechal Floriano.
