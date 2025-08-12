Vídeo | Cachorro ajuda mulher a carregar sacola de compras na Serra
Foto: Reprodução/ Imagens cedidas: Jornal Tempo NovoFlagra inusitado aconteceu na BR-101 e chamou atenção nas redes sociais
Um momento curioso e cheio de simpatia foi registrado na BR-101, em Colina de Laranjeiras, na Serra. Um cachorro foi flagrado carregando as compras de supermercado de uma mulher. Nas redes sociais, algumas pessoas brincaram dizendo que ele ajudava a tutora nas atividades domésticas.
