VÍDEO | Cachorro que carregou sacola de compras ajudou tutora a superar depressão

Foto; Reprodução TV VitóriaAtitude do rottweiler na saída de supermercado na Serra viralizou nas redes sociais. A tutora disse que...

Folha Vitória|Do R7

Foto; Reprodução TV Vitória Depois de encantar as redes sociais ao ser filmado carregando uma sacola de compras de supermercado na BR-101, em Colina de Laranjeiras, na Serra, o rottweiler Max, de cinco anos, mostra que sua parceria com a tutora vai muito além de um simples “favor” no caminho para casa.

