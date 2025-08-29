Logo R7.com
VÍDEO | Caminhonete é roubada na porta de empresa em Guarapari

Bandido armado roubou caminhonete (Foto: Reprodução / Vídeo)Durante a fuga, o criminoso atolou o veículo, que foi recuperado pela polícia...

Folha Vitória|Do R7

Bandido armado roubou caminhonete (Foto: Reprodução / Vídeo) Um homem teve a caminhonete roubada no momento em que chegava em uma empresa no bairro Paturá, em Guarapari, na tarde de quinta-feira (28). Durante a fuga, o criminoso atolou o veículo, que foi recuperado pela polícia.

