VÍDEO | Caminhonete é roubada na porta de empresa em Guarapari
Bandido armado roubou caminhonete (Foto: Reprodução / Vídeo)Durante a fuga, o criminoso atolou o veículo, que foi recuperado pela polícia...
Bandido armado roubou caminhonete (Foto: Reprodução / Vídeo) Um homem teve a caminhonete roubada no momento em que chegava em uma empresa no bairro Paturá, em Guarapari, na tarde de quinta-feira (28). Durante a fuga, o criminoso atolou o veículo, que foi recuperado pela polícia.
Bandido armado roubou caminhonete (Foto: Reprodução / Vídeo) Um homem teve a caminhonete roubada no momento em que chegava em uma empresa no bairro Paturá, em Guarapari, na tarde de quinta-feira (28). Durante a fuga, o criminoso atolou o veículo, que foi recuperado pela polícia.
Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: