Vídeo: carro bate, capota e quase atinge mulher em Vitória Foto: Reprodução/ Câmera de segurançaVeículo atingiu outro que estava estacionado e capotou na pista. Apesar da imagem forte, apenas... Folha Vitória|Do R7 24/04/2025 - 12h46 (Atualizado em 24/04/2025 - 12h46 )

Foto: Reprodução/ Câmera de segurança

Um grave acidente foi registrado no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que um carro branco, que seguia pela pista do meio, colide com um carro prata parado na via.

Para mais detalhes sobre este acidente impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

