Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

VÍDEO | Carro pega fogo em avenida de Itapuã e moradores apagam chamas

Foto: Rede social/ Divulgação O caso foi na noite desta quarta-feira (20) e o Corpo de Bombeiros disse que não atuou porque as "chamas...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Foto: Rede social/ Divulgação Um carro pegou fogo na Avenida Francelina Setúbal, no bairro Itapuã, em Vila Velha, na noite desta quarta-feira (20).

Para mais detalhes sobre este incidente impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.