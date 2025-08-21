VÍDEO | Carro pega fogo em avenida de Itapuã e moradores apagam chamas
Foto: Rede social/ Divulgação O caso foi na noite desta quarta-feira (20) e o Corpo de Bombeiros disse que não atuou porque as "chamas...
Foto: Rede social/ Divulgação Um carro pegou fogo na Avenida Francelina Setúbal, no bairro Itapuã, em Vila Velha, na noite desta quarta-feira (20).
Para mais detalhes sobre este incidente impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
