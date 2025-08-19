Vídeo | Casal é atingido por SUV enquanto comia em lanchonete nos EUA Foto: Reprodução/ Instagram @ninaunrated Nina Unrated e Patrick Blackwood registravam uma avaliação de comida quando uma SUV invadiu... Folha Vitória|Do R7 19/08/2025 - 11h59 (Atualizado em 19/08/2025 - 11h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Um casal de criadores de conteúdo foi surpreendido por um acidente enquanto gravava um vídeo em uma lanchonete de Houston, nos Estados Unidos.

Para saber mais sobre esse impressionante incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Cavalo morre após ter patas mutiladas por perder cavalgada em Bananal

Xbox Cloud Gaming pode ganhar plano mais barato, indica executivo

Conheça as capixabas que vão defender o Brasil no Mundial de ginástica rítmica