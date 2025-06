VÍDEO | Castelo inflável com crianças “voa” após vento forte na África do Sul Momento em que o castelo inflável voa. Foto: Reprodução/XBrinquedo não estava preso corretamente e foi lançado no ar; duas crianças... Folha Vitória|Do R7 14/06/2025 - 14h15 (Atualizado em 14/06/2025 - 14h15 ) twitter

Um castelo inflável, que estava instalado em um colégio, voou após um forte vendaval, na cidade de Krugersdorp, na África do Sul. O brinquedo estava com crianças no momento do incidente.

Para mais detalhes sobre este incidente impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

